Concluso il congresso SUNIA. Eletto il nuovo direttivo.

Caserta – Si è concluso a Pesaro dal 15 al 18 Febbraio il XIII Congresso nazionale del SUNIA.

Al centro del dibattito è emerso, di rilanciare l’azione sindacale del SUNIA su tre punti fondamentali :

– Vertenza urbana

– Energia

– Piano per la casa.

“Proponiamo una Conferenza Nazionale sulla casa, preceduto dalla convocazione degli Stati Generali della casa, per costruire insieme ai sindacati confederali e degli inquilini, tutte le forze politiche, sociali e istituzionali una iniziativa che rimetta al centro il diritto sociale alla casa e favorisca una nuova politica abitativa per risolvere il disagio abitativo”.

Il XIII Congresso, appena concluso, è coinciso dai 50 anni di nascita del SUNIA:

“50 anni di lotte per il diritto alla casa, un nuovo welfare per l’abitare sociale e l’affitto sostenibile”.

E’ stato riconfermato nel Direttivo Nazionale il compagno segretario Ciro Cortese. Un riconoscimento all’ottimo lavoro svolto in questi anni dalla federazione di Caserta, che ha visto non solo la crescita costante degli iscritti, ma che ha visto il SUNIA casertano come punto di riferimento a difesa degl’inquilini, sia dell’edilizia privata che quella pubblica.

La federazione di Caserta esprime la sua soddisfazione per la presenza nel Direttivo nazionale, e augura buon lavoro al compagno Ciro Cortese, e a tutti i dirigenti nazionali.

Inoltre il direttivo nazionale convocato alla chiusura del congresso, ha riconfermato alla guida del SUNIA Nazionale il compagno Stefano Chiappelli, che noi tutti del SUNIA di Caserta gli auguriamo la continuazione dell’ottimo lavoro svolto, e di crescita, che il SUNIA ha avuto in questi anni.