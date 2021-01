Confesercenti Caserta: è Ivan Fiorillo il nuovo Presidente cittadino

Presso la sede Provinciale di Confesercenti ,alla presenza del presidente provinciale Salvatore Petrella e del direttore provinciale Gennaro Ricciardi si è svolta nei giorni scorsi – nel pieno rispetto delle normative anti Covid – la riunione degli associati di Caserta città capoluogo.

Gli associati nel corso della riunione hanno eletto Ivan Fiorillo nuovo presidente cittadino. Durante il corso della riunione sono intervenuti, tra gli altri l’avv. Giuseppe Altieri, Michele della Rocca , Nicola Ferraro, Pasquale Marzio, Beniamino Fusco, Nicola Carchia, Giuseppe Ianniello, Gianluca Busino, Micheal Setaro ed altri operatori.

Il neo eletto, ristoratore casertano, ha dichiarato che il suo impegno principale è farsi portavoce delle istanze degli associati ed in particolare di quelli del capoluogo.

Ha preannunciato una serie di incontri per discutere delle problematiche attinenti il commercio in città nel settore dei pubblici esercizi e dell’abbigliamento senza tralasciare le altre forme di commercio. Inoltre intende rivolgere la sua attenzione agli esercenti che svolgono la loro attività soprattutto nelle frazioni.

Si è discusso anche delle questioni attinenti la Ztl e l’occupazione suolo pubblico, e non sono mancate riflessioni su Tari, Tarsu e altre problematiche riguardanti le varie categorie rappresentate .

Su questi argomenti costituirà dei tavoli mono tematici i cui risultati verranno rappresentati alle Istituzioni