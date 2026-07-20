Incendio nel sottoscala di un condominio: residenti bloccati dal fumo

Santa Maria Capua Vetere. Attimi di paura nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, a Santa Maria Capua Vetere, dove un incendio sviluppatosi nel sottoscala di un edificio residenziale ha costretto diversi condomini a rimanere all’interno delle proprie abitazioni a causa del fumo che aveva rapidamente invaso le scale.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine dal quadro elettrico situato nell’area comune dello stabile.

In pochi minuti il fumo si è propagato lungo il vano scala, rendendo difficoltosa l’uscita dei residenti e creando una situazione di forte preoccupazione.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’edificio.

I pompieri hanno inoltre verificato le condizioni dei condomini rimasti all’interno degli appartamenti, garantendo il loro soccorso e procedendo all’areazione dei locali per disperdere il fumo.

L’intervento ha richiesto particolare attenzione proprio per la presenza della colonna di fumo, che aveva reso temporaneamente impraticabile il vano scala.

Una volta domate le fiamme, i soccorritori hanno effettuato i controlli necessari per escludere ulteriori criticità e consentire il graduale ritorno alla normalità.

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti né persone intossicate in modo grave.

L’incendio ha, però, causato momenti di comprensibile tensione tra gli abitanti del palazzo, molti dei quali hanno atteso l’arrivo dei soccorsi affacciandosi ai balconi o rimanendo nelle proprie abitazioni fino al termine delle operazioni.

Restano ora da accertare con precisione le cause che hanno provocato il principio d’incendio.

Gli accertamenti tecnici effettuati sul quadro elettrico e sulle parti comuni dello stabile serviranno a chiarire l’origine del rogo e a verificare eventuali danni agli impianti.