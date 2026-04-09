Congresso FILBI UIL. Territorio, diritti e legalità le sfide del futuro

Sicurezza, ambiente e legalità: le sfide per il futuro dei consorzi di bonifica, tutto pronto per l’VIII congresso regionale della FILBI UIL

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 9:30, si terrà a Caserta l’VIII Congresso Regionale FILBI della Campania, dal titolo “Consorzi di Bonifica: la sfida per il futuro – Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Territorio, Diritti, Legalità”.

L’importante appuntamento si svolgerà presso la sede del Consorzio di Bonifica del Volturno (Via Roma n. 80 – Caserta) e vedrà la partecipazione di lavoratori, istituzioni, organizzazioni di categoria e rappresentanti del mondo politico e istituzionale.

Programma dei lavori:

Presiede: Teresa Scalaprice – Segretario Generale UILA Caserta

Relazione introduttiva: Clemente Di Rosa – Segretario Generale FILBI Campania

Saluti istituzionali:

Avv. Francesco Todisco – Presidente Consorzio di Bonifica del Volturno

On.le Nicola Caputo – Consigliere del Ministro degli Esteri

On.le Marco Cerreto – Componente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

On.le Francesco Iovino – Commissione Agricoltura Consiglio Regionale della Campania

On.le Vincenzo Santangelo – Presidente Commissione Speciale Anticamorra Regione Campania

Dott. Franco Della Rocca – Presidente Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano

Avv. Mario Rosario D’Angelo – Presidente Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Conclude: Francesca Torregrossa – Segretaria Nazionale FILBI – UIL

Il Congresso rappresenta un momento fondamentale di confronto sul futuro dei Consorzi di Bonifica in Campania, con particolare attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale, della valorizzazione del territorio e del rispetto della legalità. «Il mondo dei consorzi di bonifica negli ultimi anni ha avuto una profonda evoluzione grazie anche al ruolo centrale svolto dai sindacati – ha evidenziato il coordinatore regionale della FILBI Uil Di Rosa – la sfida da vincere è quella di dare piena attuazione alla legge regionale di riordino sui consorzi che garantisce maggiore stabilità per i lavoratori, innovazione nel solco della tutela ambientale. E’ su queste direttrici che la FILBI si muove mettendo al centro della sua azione il ruolo dei lavoratori».