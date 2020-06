NAPOLI – CONSAP: “No a speculazioni politiche sull’operato della polizia, non ci si può schierare a fianco di persone che commettono reati”. Queste le parole del Coordinatore Italia Meridionale del Sindacato di Polizia Consap Alberto Catalano a seguito delle polemiche sorte dopo che alcuni politici napoletani la sera del 15 giugno 2020 hanno sfilato a capo di un corteo di protesta di alcuni attivisti da piazza Bellini a via Medina, arrivando davanti la sede della Questura di Napoli dove hanno inveito contro la Polizia di Stato.

Si ricorda che la sera precedente un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio nelle zone di Piazza Bellini era stato bersaglio di parole ingiuriose pronunciate da una persona che le ha ripetute al successivo passaggio della volante. Identificato l’uomo, questi si è rifiutato di dichiarare le proprie generalità e ha continuato ad offendere gli operatori e ad urlare per attirare l’attenzione delle altre persone presenti.

In quei frangenti sono sopraggiunte altre pattuglie che, dopo vani tentativi di riportare la calma, sono state insultate, accerchiate e minacciate anche da numerose persone presenti. Un Funzionario di polizia e altri 11 operatori hanno riportato contusioni e traumi con prognosi da 3 a 17 giorni mentre 5 volanti sono state danneggiate.

Tre persone venivano arrestate con le ipotesi d’accusa di minaccia, lesioni, resistenza e danneggiamento aggravato nonché denunciati per oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, così come ampiamente riportato da alcuni video divenuti virali dove veniva accertato il corretto operato dei Poliziotti intervenuti. Le Forze dell’Ordine sono un patrimonio di tutti i Cittadini e non appartengono a nessun schieramento politico.

Non si deve strumentalizzare il loro operato ne tantomeno giustificare chi commette reati. I rappresentanti Politici non possono partecipare ad un corteo contro la Polizia, se questa ha agito nel pieno rispetto della Legge”.