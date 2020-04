Consiglieri di Minoranza di Capua: “Troppi ritardi dell’Amministrazione comunale nella gestione dei buoni spesa”

CAPUA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dai Consiglieri di Opposizione di Capua: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino, Annarita Vegliante: “Siamo indignati di fronte alla intollerabile LENTEZZA, pari a quella di una lumaca, con la quale l’amministrazione comunale, dopo essersi fatta trovare impreparata alla pubblicazione del bando per elargire i buoni spesa del fondo governativo di solidarietà, ha sommato un ALTRO GRAVE RITARDO nella conseguente gestione delle graduatorie di ammissione.

Non vi sono scuse che tengano: troppe domande? Domande incomplete? Ebbene andava organizzata una TASK FORCE dedicata esclusivamente a questa emergenza!

Siamo indignati nel constatare, ancora una volta, l’inadeguatezza dell’amministrazione nella gestione della tempistica. Una situazione che genera profonda tristezza per le condizioni di tantissime famiglie capuane, dimenticate in questi giorni particolari.

Ma la nostra paura è che a questi ritardi se ne aggiunga un altro a causa delle convenzioni con le attività commerciali, che ancora non sono state definite.

Gli stessi commercianti, completamente dimenticati nei pensieri dell’amministrazione, per i quali non sono state previste azioni di supporto, a differenza di altri comuni che hanno già pubblicato avviso pubblico per i buoni a loro sostegno. Eppure siamo stati i primi ad offrire completa disponibilità nell’interesse esclusivo dei Cittadini! Per tutta risposta siamo stati esclusi da ogni tipo di discussione, confronto e collaborazione!

Ci auguriamo almeno che ci sia assoluta TRASPARENZA, che nessuno si arroghi MERITI che non ha e che qualcuno si assuma la RESPONSABILITÀ di ritardi inaccettabili che si traducono in una amara considerazione: NON SARÀ PASQUA PER MOLTI CITTADINI CAPUANI … – Firmato: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino, Annarita Vegliante”.