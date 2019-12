Consiglio Comunale all’indomani della inaspettata assenza di Megna e Peluso

Caserta. Quella di giovedi’ 19 dicembre 2019 e’ stata, senza dubbio, la seduta consiliare piu’ intensa e importante dell’ amministrazione targata Carlo Marino.

A due giorni di distanza dalla dura ” prova del nove” del centrosinistra casertano, proviamo ad analizzare la situazione politica nel capoluogo di provincia.

Preliminarmente, bisogna ricordare che votare per l’ approvazione dei bilanci e’ un atto di fiducia ( se vota si) o di sfiducia ( se vota no) che un consigliere comunale decide di dare o meno a chi governa.

Nella fatidica seduta del 19 dicembre, i bilanci del Comune di Caserta sono stati approvati con 16 voti favorevoli ( compreso quello del Sindaco) e 13 contrari.

Una maggioranza, dunque, risicata quella che ha sostenuto Carlo Marino e che ha visto due dei suoi Consiglieri, ovvero Antonio Ciontoli e Mario Russo, votare NO ai bilanci insieme con tutti i consiglieri comunali di opposizione.

A cio’ si aggiunge che, al momento del voto, ben quattro Consiglieri di maggioranza erano assenti, e cioe’ Liliana Trovato ( ufficialmente malata), Gianfausto Iarrobino (sparito dopo aver fatto dichiarazione di voto a favore) e i due Consiglieri Comunali del gruppo “ Insieme” , Gianni Megna e Roberto Peluso.

Proprio questi ultimi, a nostro avviso, hanno decisamente scritto una brutta pagina di politica. Mentre il No di Antonio Ciontoli e di Mario Russo , gia’ precedentemente annunciato , e’ stato ampiamente spiegato nei rispettivi interventi in aula, Megna e Peluso si sono affidati ad un comunicato stampa.

I due coordinati da Giuseppe Altieri, infatti, hanno prima deciso di non essere presenti al Consiglio Comunale ( e , lo ricordiamo, chi non vota i bilanci non da’ fiducia a chi governa) per poi spiegare in un comunicato stampa le motivazioni della loro assenza alla seduta ; nello stesso comunicato, poi, essi hanno annunciato le dimissioni del loro Assessore di riferimento Tiziana Petrillo.

Ma non e’ tutto.

Megna e Peluso alla fine hanno superato se stessi : hanno concluso la nota stampa, infatti, dichiarandosi attualmente critici nei confronti di questa maggioranza che , a loro dire, avrebbe assunto una linea non condivisibile .

Insomma tutto è il contrario di tutto. Qualcuno (magari Peppe Altieri) dovrebbe spiegare ai due giovani eletti che ci sono argomenti in seno ad un Consiglio Comunale che, ipso iure e ipso facto, segnano il percorso amministrativo di un politico. Uno di questi e’ senza dubbio l’ approvazione di un bilancio: chi, per un qualsiasi motivo, decide di non votarlo, in automatico dovrebbe lasciare quella maggioranza, alla quale ha deciso di non concedere fiducia ,e passare nei banchi dell’ opposizione.

Discorso che crediamo sia scontato ,oltre che per Megna e Peluso, anche per Ciontoli e Mario Russo.

La matematica, si sa, non e’ un opinione: in un Consiglio Comunale, formato da 32 consiglieri, la maggioranza e’ rappresentata da 17 di loro. Ebbene, qualora i quattro Consiglieri sopra citati seguissero il percorso piu’ logico da un punto di vista normativo ed etico, e traslocassero fra i banchi dell’opposizione, per il Sindaco Carlo Marino potrebbe non esserci piu’ una maggioranza a sostegno della propria amministrazione.

La matematica non e’ un’ opinione, dicevamo, e allora proviamo a fare qualche calcolo : 11 Consiglieri di opposizione diventerebbero 15 con Megna, Peluso, Ciontoli e Mario Russo, cosi’ come 15 sarebbero, a questo punto, i Consiglieri di maggioranza.

In una simile situazione, potrebbero diventare fondamentali i due Consiglieri assenti “giustificati” al voto sui bilanci, ovvero Liliana Trovato ( ufficialmente malata) e l’ eterno Gianfausto Iarrobino che,prima di sparire, si e’ preoccupato di fare la sua dichiarazione di voto favorevole ai bilanci.

A questo punto per il Sindaco Carlo Marino e’ indispensabile capire la posizione di questi ultimi rispetto al consiglio comunale anche per effettuare un eventuale rimpasto di giunta che si rende necessario alla luce dei recenti accadimenti.

La permanenza di almeno uno di loro, o Trovato o Iarrobino, nei banchi della maggioranza,infatti, sarebbe fondamentale per consentire al Sindaco Carlo Marino di continuare a governare la citta’.

Insomma , la “classe politica non e’acqua”, e, da tutto questo marasma, esce piu’ forte che mai la figura del Dott. Iarrobino che passa da essere uno dei consiglieri comunali con il numero di assenze piu’ alto della storia a quello che in base alla sua decisione potrebbe decidere il futuro di questa amministrazione