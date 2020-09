Consiglio Comunale : pubblico encomio per L’Assessore Piazza

Caserta. In queste ore è in corso il consiglio comunale a Palazzo Castropignano. Una seduta consiliare che si è aperta con un pubblico ringraziamento da parte dei consiglieri comunali all’ Assessore del PSI Raffaele Piazza per aver istituito un rapporto diretto fra i cittadini casertani e le istituzioni attraverso pec e mail.

“A volte se si semina bene si raccoglie- ha dichiarato Piazza– ho istituito con i cittadini casertani un rapporto diretto , tutte le loro segnalazioni vengono gestite da un pool ad hoc coordinato dal mio assessorato accertandone la risoluzione di quelle possibili.

Voglio ringraziare i consiglieri comunali che hanno riconosciuto il mio enorme lavoro ed in particolare Giovanni Comunale che ha posto la questione durante la seduta consiliare di stamattina. A tutti loro ho risposto che tali attività sono svolte nei riguardi della Città intera e nell’interesse dei Cittadini Casertani perché è un dovere farlo e lo farò con piacere fino al termine dell’incarico.

Qualche volta si ricevono soddisfazioni anche in Politica e dai Politici- ha concluso l’Assessore Piazza – questo fatto unitamente a quanto ascolto direttamente dai cittadini mi fa capire che si può cambiare la Città ma bisogna dare l’esempio per primi“.