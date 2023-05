Consorzio Icaro/Progetto Happiness dedicato alle mamme

Cari amici e amiche, oggi vogliamo presentarvi il Progetto Happiness dedicato alle mamme residenti nei comuni dell’Ambito C08 e ai loro figli di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Il nostro obiettivo è promuovere il benessere e la crescita armonica dei bambini, garantendo loro la partecipazione ad esperienze socioeducative e formative. Happiness è un progetto ideato dal Consorzio Icaro, in partenariato con la Soc. Coop. Mercurio d’oro, Xentra Giovani APS, il Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito Territoriale C08, che si propone di rispondere al bisogno dei bambini residenti nei comuni dell’Ambito C08 di partecipare a esperienze formative e culturali, che garantiscano un arricchimento personale e sociale, coinvolgendo le stesse famiglie in percorsi di informazione/formazione tenuti da expertises su tematiche educative.

Il progetto è destinato a famiglie con un reddito ISEE inferiore a 10000 euro, che spesso hanno difficoltà ad accedere a questo tipo di iniziative. Con il nostro aiuto, i bambini avranno la possibilità di sviluppare le proprie competenze personali e sociali, scoprire nuovi interessi e attitudini e sentirsi inclusi nella società.

L’obiettivo principale del Progetto Happiness è quello di prevenire forme di disagio socio-psicologico e fenomeni di dispersione ed abbandono scolastico. Riteniamo infatti che sia importante fornire alle famiglie supporto e risorse necessarie per garantire una crescita sana e felice dei loro figli.

Le attività proposte saranno adatte all’età dei bambini e mirate a stimolare la loro creatività, fantasia e curiosità. I nostri esperti saranno a disposizione per offrire supporto e consulenza alle mamme, aiutandole a gestire al meglio la vita quotidiana e a superare eventuali difficoltà.

Se siete interessati a partecipare al Progetto Happiness o se conoscete qualcuno che potrebbe beneficiarne, non esitate a contattarci per maggiori informazioni. Insieme possiamo fare la differenza e garantire un futuro migliore ai nostri bambini.

Un sorriso felice è il miglior regalo che possiamo fare ai nostri figli, un sorriso che li accompagnerà per tutta la vita. Grazie per la vostra attenzione e sostegno.

MODULO ADESIONE

https://forms.gle/6wNkvfcMFE7gGjCn9

SITO

https://sites.google.com/xentralab.it/happiness2022/home

FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089791347633

YOUTUBE

sede Operativa

Via Gran Bretagna Complesso LoNa

Santa Maria Capua Vetere -81055 (CE)

Tel. 0823/890188 – Fax 0823/606997