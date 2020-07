È un Antonio Conte molto deluso quello che si è presentato ai colleghi di Sky Sport, dopo che la sua Inter ha sprecato l’ennesima occasione pareggiando in casa contro la Fiorentina

Queste le sue parole

“Se arrivi secondo sei il primo dei perdenti. C’è chi si accontenta di questo, ma per me non ha alcun significato. Onoreremo il resto del campionato, anche perché in maniera onesta andremo a giocare contro squadre che hanno ancora obiettivi”.