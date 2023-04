Continua il lavoro cinematografico della fiction  “Squadra 19 e il Clan di Fuoco”

Ideato, diretto e prodotto dal regista Francesco CONTRASTATO.

Difatti, il 24 aprile scorso, le riprese hanno lasciato la provincia di Caserta ed “il ciak si gira” è avvenuto in via Domenico Cirillo n.1 a Cardito presso i locali del NOAH Loungebar, location scelta dallo stesso regista per le scene attinenti al copione.

Alla predetta fiction (ancora in lavorazione), partecipano attori emergenti ma con già con l’attivo di abbondanti ore di recitazione presso altri importanti set cinematografici e teatrali, nonché attori professionisti, tra questi il famoso Tony SPERANDEO.

La troupe è al momento nella zona delle province campane di Caserta e Napoli ed è per tale motivo che tra queste zone il regista ha scelto il locale NOAH Loungebar quale sede adatta e compatibile al copione.

Il regista e tutti gli addetti ai lavori ringraziano le Autorità di P.S e Comunali per l’impegno profuso per le attività della gestione del Traffico, Sicurezza ed Ordine Pubblico, inoltre, commentano in modo positivo lo scenario del NOAH, evidenziando tra l’altro la fattiva collaborazione di tutto il personale dipendente.

Non si esclude di rivedere prossimamente il regista Francesco Contrastato con l’intero cast sul nostro territorio al lavoro della sua opera cinematografica che già raccoglie commenti positivi dai critici, valutandola come bellissima opera di cinema contemporaneo.