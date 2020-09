Continua il problema del traffico a Sant’Angelo in Formis!

Continuano i problemi di traffico a Sant’Angelo in Formis, i residenti sono infatti stanchi, del continuo traffico che si trova all’ incrocio di Piazza Papa Vittore, le motivazioni sono molto semplice, il primo problema è legato alle macchine che vengono parcheggiate che creano poco spazio per passare e poi per il continuo flusso di camion e pullman che arrivano da Santa Maria Capua Vetere.

Queste le parole dei consiglieri comunali del movimento 5 stelle di Capua:” I mezzi, sopraggiunti all’incrocio, non possono proseguire diritto e, quindi, svoltano a sinistra occupando l’altra corsia. Le difficoltà di manovra, ostacolate soprattutto da com’è fatta la piazza, si complicano quando il mezzo pesante ne incrocia un altro proveniente dalla direzione opposta. Ad un anno dalla nostra segnalazione, seguita da un interrogazione discussa nel Question Time del 12 novembre, nulla è cambiato.

Eppure la risposta dell’Assessore all’Urbanistica era volta alla risoluzione definitiva della problematica. Abbiamo nuovamente sollecitato gli assessori al ramo ad intervenire quanto prima: i residenti non possono continuare a subire disagi“