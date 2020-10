SANTA MARIA CAPUA VETERE – Continuano ad aumentare le multe per tutti coloro che camminano per strada senza mascherina violando il dpcm. A oggi sono circa 30 i soggetti contravvenzionati. Sono stati incrementati i controlli da parte degli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere i quali hanno multato i trasgressori spesso per assenza di dispositivi di sicurezza individuale e mancato rispetto del distanziamento sociale. Le cifre delle sanzioni sono di circa 400€.