Conto alla rovescia per il memorial PINA VIVE. 100 ore al fischio di inizio

Siamo ai nastri di partenza finalmente. Ci siamo quasi. Il fratello di Pina, Antonio, ideatore ed organizzatore dell’evento non sta più nella pelle. Commosso, un velo di tristezza ogni volta si rievochi la sorella, ma entusiasta ed orgoglioso di quanto ha realizzato in soli 2 mesi. E finalmente lunedì 7 settembre ci sarà il fischio di inizio di questo attesissimo torneo, diviso in 2 gironi con 12 squadre in campo. 24 partite oltre semifinali e finale per un intero mese, dal 7 settembre al 7 ottobre, tutte le sere, esclusi i sabati e le domeniche.

Maddaloni si ritroverà, rigorosamente in mascherina, per questo evento di amicizia, sport e condivisione.

Ricordiamo ancora che l’appuntamento è in via De Curtis 2 alla struttura sportiva ASD Calatia Calcio. I dettagli, i gironi ed il calendario li trovate nei link che seguono.

Guarda anche: