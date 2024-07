Contratti telefonici ingannevoli: l’Antitrust sanziona la Sei

Nuovo procedimento dell’Antitrust nei confronti di Servizio Energetico Italiano Srl, società rivolta alla vendita di elettricità e gas ai clienti finali. Ce lo comunica l’ultimo Bollettino dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO del 29 luglio 2024.

L’Antitrust – autorità dell’AGCOM atta a creare un complesso di azioni volte ad impedire comportamenti illeciti delle aziende – sanziona il Servizio energetico italiano (Sei) per aver attivato contratti di fornitura energetica senza il consenso degli utenti.

“A seguito di un mero contatto, prevalentemente telefonico, nel corso del quale gli agenti non forniscono informazioni corrette sulla finalità della telefonata, sulla natura e condizioni dell’offerta prospettata e sull’identità del Professionista o le enunciano in maniera incomprensibile; a seguito di una telefonata artefatta o manipolata; nonostante l’assenza di qualsiasi contatto con il cliente; a tali attivazioni non richieste conseguivano la richiesta di corrispettivi non dovuti nonché l’indebito depotenziamento o disalimentazione dei punti di prelievo” – spiega l’Antitrust.

La Sei, per adempiere agli obblighi imposti dalla diffida, aveva già assunto alcuni provvedimenti, tra cui l’introduzione di un sistema di vendita mediante OTP (acronimo di “one time password”), che il cliente riceve sul proprio cellulare per firmare digitalmente il contratto, eliminando la prassi del “vocal order” ovvero dei contratti stipulati telefonicamente.

Ma secondo l’Antitrust: “Dagli elementi raccolti emerge che le iniziative, finalizzate ad ottemperare alle richieste della diffida” da parte dell’azienda si sono dimostrate inefficaci.

Conseguentemente l’Agcm ha previsto contro la Sei una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 10 milioni di euro.