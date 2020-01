Convegno sull’Educazione alla legalità al “Ferraris – Buccini” di Marcianise

MARCIANISE – “Educazione alla legalità e al rispetto delle regole” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 17 gennaio 2020, presso l’Aula Magna della sede “Ferraris” in via Madonna della Libera n. 131 e martedì 28 gennaio 2020 presso la sede “Buccini” di viale F.lli Onorato in Marcianise.

Il convegno, coordinato dai docenti Antonio Belfiore e Palma Flavia Martinisi, è stato organizzato in collaborazione con l’Unione delle camere penali italiane, per fornire agli studenti, futuri cittadini, le coordinate dei principi costituzionali che sono alla base della convivenza civile e democratica.

Il progetto, infatti, si inserisce, non a caso, nella scia del protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale tra il Miur e l’Ucpi, per promuovere e favorire l’acquisizione da parte dei giovani cittadini delle competenze necessarie che fanno riferimento al grande tema della “Cittadinanza e Costituzione”. Nello specifico, l’incontro è teso a garantire anche una informazione neutra, corretta e soprattutto chiara per far comprendere ai ragazzi quanto sia importante il rispetto delle regole che devono caratterizzare lo svolgimento di un “giusto processo”.



“La tematica affrontata in questo convegno – afferma il dirigente scolastico dott. Domenico Caroprese – è parte integrante della progettazione scolastica del nostro istituto ed è finalizzata alla sensibilizzazione degli studenti sul tema della legalità. I giovani, oggi, devono acquisire la consapevolezza del carico di valore positivo che si accompagna alle regole, sia in termini di diritti che di doveri, che sono alla base di una ordinata e civile convivenza”.



All’incontro, che sarà introdotto dal dirigente scolastico dott. Domenico Caroprese e dalla relazione della docente di Diritto Palma Flavia Martinisi, interverranno gli avvocati dell’Ucpi Luca Viggiano e Nicola Russo, per la sede “Ferraris” e Carolina Mannato e Paolo di Furia, per la sede “Buccini”. Seguirà il dibattito con gli studenti coordinati dai proff. Belfiore e Martinisi.