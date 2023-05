Coordinamento Unitario in difesa del Patrimonio Bufalino . Domani conferenza stampa

Di Mena Moretta

In programma domani alle 11,30 in diretta streaming sulla pagina fb di Altragricoltura la conferenza stampa del Coordinamento Unitario in difesa del Patrimonio Bufalino da una stalla di bufale dell’Area Cluster. “Ristabiliamo la verità e condividiamo le soluzioni” il titolo conferito all’evento online pensato per divulgare il documento inviato al Governo e al Parlamento che fa chiarezza sui numeri del fallimento del piano della Regione Campania per l’eradicazione della brucellosi e spiega le ragioni del commissariamento richiesto a gran voce dagli allevatori in presidio da due settimane sulla Domiziana, tra i comuni di Castel Volturno e Mondragone, sotto la pioggia e con il maltempo, mobilitati da più di un anno per contrastare il rischio di vedersi privati del proprio patrimonio zootecnico senza che siano messi in atto interventi efficaci per il contenimento della brucellosi. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca continua a sottrarsi a qualsiasi confronto su proposte e contributi degli allevatori autoorganizzati e, con sorpresa, non parteciperà nemmeno al tavolo interministeriale previsto per il 18 maggio prossimo sulla brucellosi promosso dal Ministero della Salute. Intanto la protesta determinata degli allevatori continua perchè “gli allevatori casertani hanno chiarito oltre ogni dubbio e illazione avanzata negli anni che sono i primi a voler risolvere i problemi della BRC e della TBC, essendo coloro che hanno pagato (insieme ai loro animali) i prezzi più grandi del fallimento dei Piani messi in campo dal 2014” ha dichiarato Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento.