Coranavirus , il Pd Caserta chiede al Sindaco di incontrare tutti i Dirigenti Scolastici della Città

Caserta. La questione Coronavirus non conosce pause. Dopo le svariate voci circolate in questi giorni , in molti casi si è trattato di allarmismi inutili, a scendere in campo e’ il gruppo consiliare del PD composto Andrea Boccagna, Franco De Michele ,Michele De Florio, Matteo Donisi e Antonio Ciontoli Gianni Comunale

I sei consiglieri comunali hanno protocollato una richiesta di incontro al Sindaco Carlo Marino aperto a tutti i Dirigenti Scolastici del territorio per valutare, fino a che punto le scuole in città sono in grado di poter mettere in atto tutte le disposizioni preventive emanate dalla Regione Campania che , ricordiamo ,si è attenuta a quelle che poi sono state le decisioni in merito prese dal Governo. L’ intenzione di Andrea Boccagna e dell’ intero gruppo consiliare è di creare , nel limite del possibile , una sinergia scuole- amministrazione come è doveroso che sia in questo momento particolare.

Di seguito la nota scritta del PD Caserta.

Da ieri si rincorrono voci in merito a questa pseudo emergenza Corona virus e tra l’altro sindaci del territorio inopportunamente emettono ordinanze senza alcun elemento oggettivo. In una discussione di gruppo abbiamo ravvisato la necessità, per calmare un momento la situazione, di convocare una riunione operativa con tutti i dirigenti scolastici delle scuole presenti in città, per verificare innanzitutto se in ogni scuola è dato seguito all’ultima disposizione regionale e poi, fermo restando le competenze di autonomia di ogni scuola, se vi sia bisogno di forniture (alcol, carta, materiali igienizzanti, ecc) di cui può farsi carico l’ente. Il tutto per garantire la quotidiana garanzia sanitaria delle persone e delle cose.