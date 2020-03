Coronavirus, 17 i casi in Campania. Chieste misure di sostegno economico al Governo nazionale

Ieri sera la Regione Campania con un comunicato stampa, ha annunciato la positività di altre quattro persone. Salgono così a 17 i casi di coronavirus nella nostra Regione. 1049 quelli totali in Italia con 29 deceduti e 50 guariti (ultimo bollettino della Protezione Civile di ieri alle 18).

“La task force della Protezione civile della Regione Campania – ha detto Vincenzo de Luca, governatore della Campania – comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sessanta tamponi. Sono risultati positivi in serata altri 4 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

CORONAVIRUS, MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMPARTO PRODUTTIVO

Intanto oggi la Regione Campania ha ufficializzato la richiesta al Governo nazionale di misure a sostegno della economia. Di seguito il comunicato stampa:

“In relazione alle situazioni di crisi del comparto produttivo della Campania, domani pomeriggio è previsto un incontro con tutte le categorie interessate. La Regione Campania chiederà al Governo misure di sostegno mirate. Obiettivo è mettere a punto una piattaforma concreta di richieste e interventi dal sottoporre al Ministero dell’Economia per l’intero comparto dell’industria, commercio, artigianato e turismo.”