CORONAVIRUS – 600 mascherine al Comune di Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO – Oltre alle 200 mascherine che sono state consegnate dalla Protezione Civile Regionale la settimana scorsa, domenica mattina, 22 marzo 2020, la ditta TE.VIN. di Quarto ha fatto dono al comune di Castel Volturno, guidato dal Sindaco Luigi Umberto PETRELLA, di altre 400 mascherine.

I due lotti di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono stati affidati “interamente” nelle mani GIUSTE e SAPIENTI del Comandante della Polizia Municipale Domenico De Simone che provvederà ad una corretta distribuzione a partire dalle forze dell’ordine locali, ai dipendenti comunali che hanno contatto col pubblico ed alle famiglie indigenti.

È stato necessario rendere noto quanto sopra menzionato a causa del recente divulgarsi di notizie false e strumentali su presunte distribuzioni deviate e preferenziali. La comunità sta vivendo un momento già di per se abbastanza drammatico e complicato, pertanto si invita la cittadinanza a rispettare il lavoro della macchina degli aiuti che quotidianamente opera per il bene comune in modo imparziale serio e rispettoso delle regole.