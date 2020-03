CORONAVIRUS – A San Nicola la Strada il cuore viaggia sul carrello solidale della spesa

SAN NICOLA LA STRADA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Amministrazione comunale di San Nicola la Strada: “L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, su input dell’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo in collaborazione con il nucleo comunale di Protezione Civile e le comunità parrocchiali di Santa Maria degli Angeli e Maria Santissima della Pietà, lancia un appello alla cittadinanza per aiutare coloro che sono in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus.

Da lunedì 30 marzo 2020, presso i supermercati della Città sarà possibile acquistare prodotti per il “carrello solidale”. Nei pressi delle casse di ogni supermercato ci sarà un carrello o una postazione dove ognuno potrà lasciare i prodotti che intende offrire. Servono beni di prima necessità ovvero pasta, latte a lunga conservazione, farina, biscotti, olio, zucchero, caffè, pomodori, sugo e altri prodotti in scatola come i legumi.

Per maggiori informazioni telefonare agli uffici della Protezione Civile siti in via Paul Harris, oppure chiamare il numero di telefono 0823452242. Dopo le adesioni degli esercizi commerciali, sarà diramato l’elenco completo dei supermercati che hanno aderito all’iniziativa.

F.to: Il responsabile della Protezione Civile Ciro De Maio – Il Comandante della Polizia Municipale Alberto Negro – La consigliera delegata al commercio Eligia Santucci – L’Assessore all’Ambiente ed alle Politiche Sociali Lucio Bernardo – Il Sindaco Vito Marotta”.