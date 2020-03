Coronavirus – Appena terminato il lavaggio e disinfestazione di molte strade

SAN NICOLA LA STRADA – Ha preso avvio alle ore 04:00 di oggi, mercoledì 18 marzo 2020, e terminerà alle ore 09:00, una ulteriore operazione di sanificazione delle strade al fine di contrastare la diffusione del COVID-19. L’emergenza epidemiologica sta facendo crescere la psicosi fra la cittadinanza di San Nicola la Strada che continua a chiedere dove saranno effettuati i lavaggi delle strade ma non ce ne è alcuna necessità.

Diffondere l’elenco delle strade che dalle ore 04:00 alle ore 09:00 sono state oggetto del lavaggio significa aumentare ancora di più la psicosi e sui canali social ci sarebbe un proliferare di accuse (ingiuste, a parer mio) nei confronti dell’Amministrazione. Mai come in questo momento c’è bisogno di unirsi tutti insieme, a prescindere da qualsiasi colore politico, perché solo tutti insieme potremo superare l’emergenza epidemiologica. Non è il tempo delle polemiche e non c’è alcun bisogno di essere quotidianamente in “campagna elettorale” perché le elezioni regionali e amministrative verranno rinviate al prossimo mese di ottobre.

L’Amministrazione comunale sta attuando tutti i protocolli previsti (ed anche di più) e nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di sanificazione. Infatti, una nuova disinfezione per le strade della città, sarà effettuata a partire dalle ore 21:00 di venerdì 20 marzo 2020, a cura della ASL di Caserta. “Come Amministrazione Comunale, di nostra iniziativa abbiamo già compiuto due interventi di disinfezione delle strade della Città, il 10 ed il 16 marzo scorsi E nelle prime ore di mercoledì 18 marzo 2020 sarà effettuato il lavaggio delle strade sannicolesi” – dichiara il primo cittadino Vito Marotta – “Venerdì ci sarà un terzo intervento, straordinario a cura dell’Asl sul quale vigileremo per la corretta esecuzione”.

Un ringraziamento a tutti, Sindaco, Amministratori pubblici, Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, operatori ecologici della ditta DHI, medici di famiglia, personale sanitario e quanti altri sono al lavoro per la nostra protezione, è d’obbligo, ma, non ce ne vorrà nessuno se un ringraziamento particolare lo facciamo al Sottufficiale Ambientale dei Vigili Urbani Giovanni FERRANTE, “Blu Sceriffo” come si definisce sul suo post, l’unico al quale i residenti concedono “incondizionata fiducia” perché le sue promesse sono “oro colato”, sicuri che verranno mantenute. Non stiamo qui ora a lodare l’operato di Giovanni Ferrante (peraltro meritatissime).

Infatti, chiunque risiede in San Nicola la Strada conosce bene l’uomo, il lavoratore infaticabile che sin dalle prime ore dell’alba (come oggi, mercoledì, quando alle ore 04:00 ha postato la foto dell’autobotte per il lavaggio della strada in Piazza Municipio) è in giro per la Città e controlla che l’operato degli operatori della DHI, la società aggiudicataria della raccolta dei rifiuti, ma vogliamo rendere onore al pubblico dipendente dell’ente pubblico sannicolese che, sui siti online di San Nicola la Strada, rende noto a tutta la comunità sannicolese che è in corso dalle prime luci di mercoledì, 18 marzo 2020, è in corso un attento lavaggio e sanificazione del territorio cittadino.

Puntualmente, come da un pò di anni a questa parte, il sottufficiale ambientale, con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale e degli operatori ecologici della DHI periodicamente svolgono questo importante servizio negli interessi della comunità. La bonifica igienico-sanitaria del territorio, intesa come lotta a vettori e veicoli di malattie infettive, perseguita con le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, è realizzata nel più rigoroso rispetto dell’ambiente e della popolazione residente. Gli interventi di sanificazione delle strade ha l’obiettivo di contenere lo sviluppo e la diffusione del COVID-19.