CORONAVIRUS – Aversa, aiuti alle famiglie: convenzione con il Banco Alimentare

AVERSA – Via libera alla convenzione con il Banco Alimentare per dare un aiuto concreto alle famiglie messe in grande difficoltà dall’emergenza Coronavirus. Nella serata di giovedì, 26 marzo 2020, la Giunta comunale della città di Aversa ha approvato la delibera, proposta dall’assessore alle Politiche Sociali Ciro Tarantino, con cui si dà il via libera alla convenzione con il Banco Alimentare attraverso cui si provvederà alla distribuzione di 300 pacchi alimentari nei mesi di aprile e maggio e di 200 pacchi alimentari da giugno 2020 fino a dicembre 2021.

“Diamo un ulteriore aiuto concreto alle famiglie della nostra città che dopo 20 giorni di quarantena iniziano ad andare in difficoltà nell’affrontare le esigenze primarie”, commenta il sindaco Alfonso Golia: “Ricordo a tutti che abbiamo istituito un conto corrente bancario su cui effettuare donazioni a sostegno di tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo.

Ne approfitto per annunciare che domani sera ci sarà un nuovo intervento di disinfestazione sul territorio cittadino, la terza dall’inizio dell’emergenza”.

L’Iban a cui donare è IBAN: IT44 C030 6974 7951 0000 0300046 INTESTATO A: COMUNE DI AVERSA – RACCOLTA FONDI EMERGENZA CORONAVIRUS.