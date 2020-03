CORONAVIRUS – Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio alle ore 12:00 anche a San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Martedì, 31 marzo 2020, alle ore 12:00, i Sindaci, in tutta Italia, esporranno sulle facciate dei loro comuni la Bandiera a mezz’asta ed osserveranno un minuto di silenzio. Sarà il modo di tutti gli Italiani per ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”. Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, ha aderito all’iniziativa lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo, Gafforelli per i sindaci del suo territorio, e l’ha allargata a tutto il Paese.

“I sindaci, da destinatari e custodi delle preoccupazioni delle comunità che amministrano, sopportano una forte pressione e si fanno carico di una grande responsabilità davanti ai cittadini. Nonostante la situazione di grave emergenza che viviamo, non vogliamo far prevalere lo sconforto, ma stare uniti sia nel gravissimo lutto che colpisce più duramente alcune aree del Paese, sia nella solidarietà che deve tenerci tutti insieme”. Anche il Comune di San Nicola la Strada, per il tramite del Sindaco Vito MAROTTA, ha aderito all’iniziativa dell’Anci in segno di solidarietà e unione con le famiglie che in questo periodo hanno perso i loro cari a causa del Coronavirus.

Anche il Sindaco Vito Marotta ha aderito all’iniziativa: “Martedì 31 marzo alle 12:00 in tutti i Comuni italiani i sindaci esporranno la bandiera a mezz’asta e osserveranno un minuto di silenzio. È un’iniziativa lanciata dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare i sanitari e tutti gli operatori che stanno compiendo sacrifici straordinari e per essere vicini alle comunità che stanno pagando un prezzo altissimo.

Questo gesto simbolico, che compirò come Sindaco di San Nicola la Strada e membro del Consiglio Nazionale dell’ANCI, sarà come un grande abbraccio virtuale fra tutti i sindaci d’Italia, oggi più che mai in prima linea per organizzare le risposte all’emergenza, tutelare e rassicurare le comunità, trovare soluzioni ai bisogni più drammatici. Non ci lasceremo travolgere, la fiducia e la speranza ci sostengono, con la certezza di essere parte di un grande e solidale Paese”.