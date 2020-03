CORONAVIRUS – Car-sharing consentito a chi lavora nei servizi essenziali, il contributo di Confagricoltura

NAPOLI – Nella giornata di sabato, 14 marco 2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con una nota del suo ufficio di Gabinetto ha chiarito che con il punto 1 dell’Ordinanza presidenziale nr. 15 del 13 marzo 2020 gli “spostamenti temporanei individuali per motivi di comprovata necessità” che rendono obbligatorio l’utilizzo di una singola autovettura per ogni viaggiatore, non sono riferiti alle squadre di lavoro, che potranno continuare a condividere il medesimo automezzo privato o aziendale. http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-5.pdf

“Tale chiarimento è stato da me sollecitato venerdì con una nota diretta al presidente De Luca” – dice Fabrizio MARZANO, presidente di Confagricoltura Campania – “nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue Confagricoltura”.

Marzano, inoltre sottolinea: “La nostra proposta, accolta dal presidente De Luca, riveste per altro un interesse generale, perché è finalizzata ad evitare che, in una fase nella quale per ovvi motivi di sicurezza sanitaria il trasporto pubblico locale viene ridimensionato, tutto il personale che deve necessariamente muoversi sul territorio nei servizi essenziali, dalla Sanità all’Agroalimentare, possa incontrare improprie limitazioni dall’ordinanza n. 15/2020”.