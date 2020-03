CORONAVIRUS – Convocata la Giunta comunale di Acerra per affrontare il possibile aggravarsi della situazione

ACERRA – Il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri ha riunito sabato mattina, 14 marzo 2020, la Giunta comunale al fine di adottare nuove provvedimenti di Giunta per affrontare il possibile aggravarsi della situazione al Sud e nel territorio comunale sul fronte della diffusione del COVID-19, in virtù dei numeri e delle proiezioni delle Autorità sanitarie italiane sviluppati anche in considerazione di una serie di comportamenti negativi tenuti nei giorni scorsi da alcune persone. Obiettivo della Giunta è prepararsi ad un probabile aggravarsi della situazione relativa alla diffusione del contagio, vista anche la difficoltà a reperire i dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti, per i dipendenti e gli agenti della Polizia municipale in strada ad effettuare i controlli.

Sempre sabato mattina sono state denunciate altre 4 persone che su richiesta degli agenti della Polizia municipale non hanno comprovato le necessarie esigenze.

La Giunta ha approvato nella seduta odierna il provvedimento con cui, tra le azioni previste per contrastare la diffusione del coronavirus si prevede il cosiddetto lavoro agile (smart working), per continuare a garantire ai cittadini i servizi comunali essenziali.

Inoltre, approvata anche la partecipazione alle riunioni di Giunta anche in maniera telematica. Il Sindaco Lettieri ha spiegato: “Siamo consapevoli che la situazione per contenere il contagio è nelle nostre mani e nei comportamenti corretti che teniamo, ma il momento così delicato impone a tutti noi ulteriori sforzi, perché le notizie di azioni irresponsabili di alcuni, che mettono a rischio la propria vita e la vita dei loro familiari, ci fanno ritenere che non tutti siano consapevoli del rischio che stiamo correndo”.