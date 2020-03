CORONAVIRUS – Da 20 giorni il comune di Cesa ha quasi raddoppiato il Banco Alimentare

CESA – “Leggiamo su testate giornalistiche on-line che i consiglieri di minoranza, non avendo argomenti o proposte valide da attuare in questo periodo di pandemia e di grave crisi economica e sociale mondiale, provano a farsi propaganda elettorale”, in questo modo inizia la replica degli assessori Giusy Guarino ed Alfonso Marrandino, rispettivamente titolari delle delega ai servizi sociali ed alla protezione civile.

“Le proposte della minoranza – replicano i due esponenti della giunta comunale – in realtà già sono state messe in campo dall’amministrazione comunale”. “La richiesta al banco alimentare di potenziamento è stata effettuata e, lo scorso 25 marzo, sono stati distribuiti oltre 60 pacchi alimentari, andando ad incrementare i 100 già beneficiari della distribuzione ordinaria. La platea dei beneficiari è stata ampliata se non raddoppiata e, grazie all’ottimo lavoro dei volontari della protezione civile, i prodotti sono stati consegnati porta a porta”.

“Mentre la minoranza produce comunicati, l’amministrazione comunale lavora. È stato approvato in giunta un aiuto economico a favore delle fasce maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. Nelle prossime ore sarà pubblicato l’avviso pubblico “Buoni spesa – Emergenza Covid19”. Saranno distribuiti buoni spesa dal valore di 15 euro ciascuno, a settimana, per un massimo di 105 euro in base alla composizione del nucleo familiare. A queste iniziative si aggiungono i tanti aiuti che riceviamo quotidianamente dalle associazioni locali e che ci consentono di far fronte alle richieste dei nostri concittadini in difficoltà”.

“Le nostre non sono semplici parole, ma fatti ed è per questo che, in questa fase di emergenza, non pensiamo alle polemiche ma ad azioni concrete. Si lavora per il bene di tutti e sarebbe auspicabile un atteggiamento diverso almeno in questa fase”, concludono gli assessori Guarino e Marrandino.