CORONAVIRUS – Dall’amministrazione Cioffi arrivano 4.000 mascherine e una raccolta fondi per famiglie in difficoltà economiche

MACERATA CAMPANIA – L’amministrazione comunale di Macerata Campania, capitanata dal primo cittadino Stefano CIOFFI, ha messo in cantiere una serie di iniziative per far fronte alle esigenze sorte a seguito della diffusione del virus COVID-19. In occasione dell’inizio della prossima settimana saranno distribuite 4.000 mascherine, di cui 3.000 acquistate dall’ente di Via

Umberto I ed altre 1.000 gentilmente donate dal concittadino Giuseppe Caroprese, imprenditore maceratese danni operante nel Nord Italia.

Ogni famiglia avrà a disposizione un dispositivo di sicurezza individuale per proteggere il componente del nucleo preposto all’approvvigionamento di beni alimentari e prima necessità. Gli operatori della Protezione Civile provvederanno alla consegna. Inoltre per martedì 31 marzo 2020 è prevista una riunione di giunta durante la quale sarà approvata la richiesta di

costituzione di un conto corrente per la raccolta fondi per esigenze di beni di prima necessità a favore delle famiglie economicamente disagiate.