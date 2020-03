CORONAVIRUS – Dalle ore 22:00 sanificazione su tutto il territorio di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Dal post del Sindaco Vito MAROTTA abbiamo appreso che martedì sera, 10 marzo 2020, con inizio alle ore 22:00 sarà effettuato un’azione di sanificazione e disinfezione per tutte le strade sannicolesi. “Terza fase dell’intervento per sanificare la nostra città: dopo la disinfezione di scuole e uffici comunali, nella tarda serata di oggi (10 marzo 2020, ndr.) sarà effettuata la sanificazione di tutte le strade di San Nicola la Strada.

Durante l’azione di disinfezione sarà necessario NON CIRCOLARE PER STRADA E TENERE CHIUSE PORTE E FINESTRE. Noi diffonderemo la notizia attraverso tutti i canali disponibili, ma i tempi sono piuttosto ristretti: invito tutti i cittadini a far circolare la voce fra conoscenti e parenti, soprattutto tra gli anziani e coloro che, utilizzando poco internet, potrebbero non essere informati tempestivamente.

Questi interventi daranno un grosso contributo nel ridurre i rischi di infezione, ma da soli sicuramente non bastano. È fondamentale che noi tutti adottiamo comportamenti rigorosamente corretti: rispettiamo le prescrizioni, evitiamo assembramenti, adottiamo i comportamenti individuali di protezione (lavaggio mani, distanze dagli altri ecc..) e limitiamo tutti gli spostamenti allo stretto necessario.

E, soprattutto, affidiamoci solo ai canali di informazione ufficiali!”. Il Sindaco Marotta si affida alla buona volontà dei cittadini sannicolesi che sono pratichi di internet affinché divulghino la notizia a quanti più persone possibili ed anche tramite il cosiddetto “porta a porta”. “Manteniamo la calma” – ha aggiunto il primo cittadino – “e attrezziamoci a mettere in atto tutte le misure previste nel decreto che analizzeremo dettagliatamente”.