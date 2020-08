Coronavirus, De Luca/ Nuovi obblighi per chi arriva dai paesi a rischio

Il Presidente della Regione Campania De Luca ,con la consueta fermezza che lo contraddistinto in questi mesi, ha da poco annunciato rigorosi obblighi per chi arriva in Campania dall’estero e ha prospettato, in alternativa, la chiusura delle frontiere.

Con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, De Luca ha sottolineato la pericolosità dei contagi da Coronavirus giunti attraverso campani o stranieri che hanno soggiornato all’estero.

Le Parole di De Luca

“Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l’80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall’estero. È indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall’estero all’obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio. Sono indispensabili il controllo della temperatura corporea ma anche test sierologici, e una stretta rigorosa sui controlli, altrimenti diventerà inevitabile la chiusura delle frontiere. L’invito ai cittadini è di rispettare rigorosamente le misure di precauzione e prevenzione previste, senza le quali va evitato di avere contatti con quanti, anche familiari, rientrano da viaggi all’estero”

Intanto, un operatore turistico di 28 anni di Sorrento è risultato positivo al Coronavirus. A diffonderne la notizia, questa mattina, è stato il sindaco del centro costiero, Giuseppe Cuomo, tramite un post sulla propria pagina Facebook.

“La Asl mi ha comunicato che, a Sorrento, c’è un nuovo paziente affetto da Covid-19 – ha scritto il primo cittadino -. Si tratta di un uomo di 28 anni, operatore turistico in un’azienda sorrentina, subito messo in quarantena presso la sua abitazione. Sia i suoi colleghi, sia i familiari sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi. È il caso di coronavirus numero 18, nella nostra città, dall’inizio della pandemia. L’ultimo positivo era stato individuato il 25 luglio scorso: per lui, il primo tampone è risultato negativo e si è in attesa del secondo”.