Coronavirus – Due nuovi casi positivi di COVID-19 ad Aversa

AVERSA – Pubblichiamo il resoconto delle serata di sabato, 11 aprile 2020, della città di Aversa comunicato dal Sindaco Alfonso GOLIA che ha annunciato due nuovi casi positivi al COVID-19. Nel corso della mattina, intanto, insieme ai volontari di Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile, il primo cittadino ha portato gli auguri di Pasqua al Vescovo, alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e al personale dell’Ospedale Moscati. Tutti attori protagonisti di questo momento così difficile per la nostra società.

Nel contempo ha ringraziato di cuore gli agenti della Polizia di stato che hanno donato beni di prima necessità alla campagna Aversa si aiuta, attraverso la quale ha, fino ad oggi, sostenuto più di 1.000 famiglie in difficoltà.

Di seguito il post: “Cari concittadini, buona sera e buon Sabato Santo a tutti voi. Poche ore fa abbiamo appreso che ci sono altri due nostri concittadini che sono risultati positivi al tampone. A loro auguro una pronta guarigione. Li ho telefonati, sono in isolamento domiciliare e stanno bene.

Ho anche una buona notizia. Il nostro caso 2 è finalmente guarito in quanto anche il secondo tampone di controllo ha dato esito negativo. Sono molto felice per la signora che in queste settimane ho sentito praticamente tutti i giorni.

Quindi, nella nostra città ci sono attualmente 14 positivi, 241 negativi, 21 tamponi in attesa, 9 guariti e tre concittadini purtroppo deceduti.

Vi ricordo che domani e lunedì saranno chiuse tutte le attività commerciali, resteranno aperti solo benzinai, farmacie e edicole e che sono stati predisposti servizi di controllo serrati perché sono vietati spostamenti.

Rinnovo l’invito a restare in casa a tutti, come la maggior parte voi ha fatto egregiamente fino ad oggi. Sono giorni di festa, è difficile e soprattutto triste non poter partecipare alle funzioni religiose, riunire le famiglie per il tradizionale pranzo di Pasqua ma sono sacrifici che bisogna fare. Dalle notizie che arrivano dall’estero, infatti, è possibile capire che basta davvero poco affinché il contagio torni a correre. Noi questo non ce lo possiamo permettere.

Stamattina con grande emozione, insieme a volontari della Croce Rossa, della Caritas e della Protezione Civile, abbiamo fatto gli auguri di Pasqua a Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e al personale dell’Ospedale Moscati. A tutti quelli che stanno continuando a lavora per la nostra sicurezza e la nostra salute un infinito grazie. Siamo orgogliosi di voi.

Ringraziamo inoltre Il Lions Club, i tanti cittadini le tante attività che stanno aderendo alla campagna Aversa si aiuta sia con versamenti sul conto corrente che con aiuti materiali. Oggi Decò gruppo Del Prete ci ha fatto arrivare generi alimentari di prima necessità che saranno distribuiti nei prossimi giorni, Creme Pasticceria, la Dolciaria dei Fratelli Palmieri per le uova e i coniglietti di cioccolata, che non possono mancare nelle case in questi giorni.

Ringrazio anche il Commissariato di Polizia di Stato di Aversa che ci ha consegnato una donazione. E’ questo per me un importante attestato per il lavoro che stiamo facendo con rigore e trasparenza. Lavoro che non si fermerà perché in questo tempo difficile abbiamo riscoperto il valore contagioso della solidarietà. Valore fondante per la nostra comunità, come ci ha ricordato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per la Pasqua.

A domani e vi do appuntamento alle 17,00 per la diretta su instagram durante la quale, come al solito, risponderò a tutte le vostre domande.

Concludo con una riflessione. In questo sabato Santo la speranza e la fede si amplificano in un abbraccio che coinvolge tutta la nostra città. Nella pace e nella serenità delle nostre famiglie vivremo questi giorni, anche se in modo inusuale rispetto al solito. Continuiamo a sostenerci a vicenda, come una comunità…ogni giorno, tutti i giorni. Io continuerò a tenervi aggiornati”.