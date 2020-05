CORONAVIRUS – Fase2, riapre il mercato settimanale a San Nicola la Strada solo per gli alimentari

SAN NICOLA LA STRADA – Come preannunciato lo scorso 10 maggio, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vito MAROTTA ha comunicato alla cittadinanza che lunedì, 18 maggio 2020, riapre la fiera settimanale, nell’area di Via Grotta, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari.

L’area è stata bonificata e sottoposta a sanificazione, l’accesso sarà regolamentato e contingentato dalla Polizia Locale coadiuvati dai Volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile, in conformità alle disposizioni introdotte dalla Regione Campania con l’ordinanza nr. 45 del 8 maggio 2020. Per i clienti è obbligatorio l’uso di guanti e mascherine.

Per i mercati alimentari ci saranno comunque precise regole da rispettare: sia gli operatori che i clienti dovranno indossare le mascherine ed i guanti. I banconi saranno distanziati tra loro. Non saranno obbligatori schermi di plexiglass davanti alla merce, ma vigeranno le stesse condizioni che già valgono per i supermercati al chiuso. In prossimità dei banconi, inoltre, saranno sempre disponibili i dispenser di gel igienizzante, per il lavaggio continuo delle mani.

I guanti monouso dopo ogni lavaggio andranno gettati in appositi cestini dei rifiuti. Corridoio separati per chi entra e chi esce dal mercato. Non ci si potrà intrattenere a parlare, ma si potrà restare solo il tempo necessario per gli acquisti. Gli addetti mercatali, inoltre, dovranno portare con loro sempre l’autodichiarazione che non hanno sintomi e non hanno avuto contatti Covid19 negli ultimi 14 giorni, da esibire alle forze dell’ordine in caso di controlli.