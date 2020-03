Coronavirus – Fuga dal nord: folle alle stazioni di Milano e treni presi d’assalto

CASERTA – Nel corso del pomeriggio e la serata di ieri, sabato 7 marzo 2020, circolava la voce che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe emesso un decreto con il quale avrebbe dichiarato zona rossa tutta la Lombardia ed altre provincie dichiarando anche il divieto di uscita da queste zone.

Al solo veicolare di questa notizia abbiamo assistito, attraverso il web ed i TG, a scene di assoluta “stupidaggine” che non rende “onore” all’Italia ma, anzi, lo “umilia” di fronte al Mondo intero. Centinaia di persone hanno preso d’assalto le stazioni di Milano ed hanno preso d’assalto i treni pur di tornare al Sud.

Mi ricordo di quel nostro eroico italiano, Fabrizio Quattrocchi che, prima di essere ucciso dai talebani, disse: “Ora vi faccio vedere come muore un Italiano. Viva l’Italia” e mi ricordo il sacrificio del nostro conterraneo, vero Eroe napoletano, il vice brigadiere Salvo D’ACQUISTO che a solo 23 anni donò la sua vita in cambio di quella di altri 22 italiani ed anch’egli prima di essere fucilato “urlò” con quanto fiato aveva in gola: “Viva l’Italia”.

Ed invece a cosa abbiamo dovuto assistere ieri? Abbiamo dovuto assistere a centinaia di persone che si recavano verso le stazioni, sui treni notturni, simbolo del pendolarismo in tutto il paese, dell’emigrazione dal sud al nord, questa volta della contro emigrazione dal nord al sud. Senza pensare che, insieme a questa massa di persone, si sposta al Sud anche il coronavirus e il contagio.

Sono persone originarie di altre regioni che, alcuni raccontano, avendo letto dei provvedimenti che il governo si starebbe apprestando a prendere con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio in particolare per il nord, provano ad andare via da Milano, prendendo d’assalto treni e biglietterie.

Altro che “un metro di distanza”. Riemerge in questo modo di comportarsi il cosiddetto “mammismo meridionale”, di chi, cioè, si rifugia prontamente sotto le sottane di mamma-famiglia e ne invoca la centralità, di chi non ce la fa a vivere e lavorare lontano da casa e che non vede l’ora, a parte, cioè, le festività di Natale e Pasqua, di correre subito a casa, oppure, come nel caso dell’epidemia di Coronavirus pensa che “Se debbo morire, allora voglio farlo a casa mia, con mammà e papà”.

È giunto, invece, il momento di distinguere fra “amore materno/filiale” ed “amore per lo Stato e le Istituzioni”. È giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità e di pensare a rispettare le regole e non di “fare i furbetti” mettendo a rischio tutti gli altri italiani.