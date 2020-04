CORONAVIRUS – Il grande cuore dei cittadini di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – È una piacevole corsa alla solidarietà quella che si è messa in moto a San Nicola la Strada dove i cittadini offrono derrate alimentari al sindaco per aiutare chi si trova in difficoltà in questo momento. Sta avendo molto successo la raccolta di generi alimentari per dare un aiuto concreto alle famiglie che sono in grave difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus.

Il “Carrello solidale” è stata l’idea immediata e pratica realizzata dal Comune di San Nicola la Strada, su imput dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Nucleo Comunale di Protezione Civile e le comunità parrocchiali di Santa Maria degli Angeli e Maria Santissima della Pietà, per stare vicino alle famiglie che potrebbero avere difficoltà nel garantire un piatto a tavola in queste settimane tremende.

E lo stanno facendo veramente in tantissimi. Nei pressi delle casse di ogni supermercato sannicolese ci sarà un carrello o una postazione dove ognuno potrà lasciare i prodotti che intende offrire. Servono beni di prima necessità ovvero pasta, latte a lunga conservazione, farina, biscotti, olio, zucchero, caffè, pomodori, sugo e altri prodotti in scatola come i legumi e soprattutto qualche prodotto pensato per la gioia dei più piccini. Da subito, senza rimandare a domani.

Anche il Sindaco Vito MAROTTA ha postato in rete la propria soddisfazione per l’iniziativa ed il grande cuore dei cittadini sannicolesi: “La generosità dei cittadini di San Nicola la Strada e l’impegno continuo e straordinario del Nucleo comunale di Protezione Civile: solo così è stato possibile concretizzare con successo la campagna di solidarietà alimentare promossa dall’Amministrazione Comunale.

Siamo infatti già al secondo giro di consegna dei pacchi riempiti con i generi alimentari depositati nei carrelli solidali, e accresciuti dalle ulteriori donazioni di singoli benefattori. Grazie a tutti costoro, anche i bimbi meno fortunati potranno cercare la sorpresa nel loro uovo di Pasqua! Anche dopo la festività pasquale, dovremo impegnarci a proseguire con entusiasmo questa grande prova di generosità sannicolese: uniti possiamo farcela”.