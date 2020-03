CORONAVIRUS – Il sindaco Golia segue la situazione costantemente e avvisa la cittadinanza con un video serale

AVERSA – Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della situazione della giornata di venerdì, 27 marzo 2020: “Cari concittadini, buonasera a tutti. La situazione nella nostra città è la seguente: 13 positivi (di cui 1 guarito e 1 deceduto); 78 negativi; 26 in attesa. Abbiamo tre casi che hanno eseguito (o sono in attesa) dei tamponi di controllo per verificare la guarigione. E naturalmente tutti ci auguriamo di poter presto dare buone notizie.

Oggi è un giorno drammatico per il nostro Paese, arrivano a mille i morti, mentre il numero dei nuovi contagi (proporzionato all’aumentatato numero delle analisi effettuate) è grossomodo lineare. Indice che le misure di contenimento stanno tenendo e così dobbiamo continuare.

Oggi ho chiesto al comandante della polizia municipale di interfacciarsi con i responsabili del 118 affinché i mezzi di soccorso agiscano a sirene spente e a lampeggianti sempre accesi. Nel clima surreale che stiamo vivendo, quel suono è fonte di angoscia e preoccupazione nei concittadini e, in linea con tantissimi comuni italiani, anche ad Aversa saranno spente. La disposizione mi auguro che divenga operativa sin dai prossimi giorni.

Continuano i gesti di solidarietà della nostra città La Farmacia Golia ci ha donato un pulsometro e ci stiamo attivando per reperirne altri e affidarli ai casi attualmente positivi così da potersi raccordare con i propri medici curanti, i quali avranno dati importanti con cui monitorare i pazienti. L’azienda Fefè ci ha inoltre dotato dispositivi di sicurezza e li ringrazio molto, così come ringrazio dal profondo del cuore il Colonnello De Simone, nostro concittadino, che devolverà il suo stipendio alla campagna “Aversa si Aiuta”. Gesti dal valore inestimabile. Gesti che riempiono il cuore per l’affetto e la solidarietà con cui stiamo affrontando questa emergenza.

Abbiamo inoltre approvato una delibera in Giunta che prevede un’ulteriore forma di collaborazione. Industrie, imprese e attività commerciali che volessero donare beni alimentari confezionati, beni materiali e servizi possono chiamare il Comune al numero 0815049151 e prenotare un appuntamento per la consegna presso il Palazzetto dello Sport. Allo stesso modo, i cittadini che volessero donare beni alimentari e/o materiali confezionati possono contattare il numero indicato sopra e la Croce Rossa organizzerà il ritiro a domicilio.

Tante famiglie stano vivendo un momento drammatico. Alcune più di altre. Come dico sempre il Comune non è il Governo e mi dispiace molto non poter dare risposta ai cittadini che mi chiedono conto di una situazione economica familiare molto precaria. Noi facciamo la nostra parte fornendo a queste famiglie un supporto concreto nell’affrontare la quotidianità.

Nessuno resterà solo.

Cari concittadini, è il momento di tenere duro. Stiamo combattendo una guerra giorno per giorno e che evolve di ora in ora. Il Presidente della Regione Campania De Luca ha oggi dichiarato che secondo le stime, il picco dovrebbe esserci alla fine della prima settimana di aprile.

Incrociamo le dita. Non ci demoralizziamo. Non pensiamo che non finirà mai. Perché finirà. È un Virus che come è venuto se ne andrà. Dobbiamo solo armarci di pazienza e stare in casa: l’unica cosa che veramente ci tiene al sicuro.

Oggi il Santo Padre ha invocato una Benedizione Divina su tutti noi e ha ricordato che “Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati ma allo stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.

Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”. Nessuno si salva da solo amici miei. E noi, insieme, ce la faremo. Vi auguro buona serata, ci sentiamo domani. Io come sempre sarò qui ad aggiornarvi”.