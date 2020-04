CORONAVIRUS – Il Sindaco Marotta porta l’abbraccio di tutta la comunità ai defunti sannicolesi

SAN NICOLA LA STRADA – Nella ricorrenza della celebrazione della festività religiosa della Domenica delle Palme, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, si è recato presso il Cimitero cittadino per onorare i defunti sannicolesi, a nome di tutti coloro che non possono farlo essendo stato chiuso il Cimitero cittadino, nell’ora più brutta della nostra Città e della Nazione tutta.

“La chiusura del Cimitero” – ha postato il primo cittadino – “è stata una misura dolorosa, benché assolutamente necessaria. La sofferenza di chi non può portare un saluto alle persone care scomparse è grande e inconsolabile. Nella ricorrenza della Domenica delle Palme, abbiamo voluto simbolicamente portare l’abbraccio di tutti i sannicolesi ai nostri cari defunti. Un momento di preghiera e una cerimonia raccolta e commovente. Per onorare tutte le persone che ci hanno lasciato” – ha concluso – “una corona di palme testimonia il legame che ci unisce e una speranza di pace per tutta la nostra comunità”.

Insieme al Sindaco c’erano il Presidente del Consiglio comunale, Fabio SCHIAVO, il Consigliere comunale, Franco FEOLA, con delega allo Sport, il Comandante del Corpo della Polizia Municipale, Tenente Colonnello, Alberto NEGRO. Ha officiato il rito don Franco CATRAME della Parrocchia S. Maria degli Angeli.