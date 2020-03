CORONAVIRUS – La truffa del falso volantino che reca l’intestazione del Ministero dell’Interno

SAN NICOLA LA STRADA – Riceviamo e pubblichiamo l’Avviso alla Cittadinanza che l’Amministrazione comunale ci ha inviato relativamente ad una truffa in atto sul territorio cittadino e che potrebbe vedere coinvolti ignari concittadini convinti della veridicità dell’avviso affisso all’ingresso degli stabili e che reca l’intestazione del Ministero dell’Interno.

Ecco, di seguito, l’avviso alla cittadinanza: “Abbiamo appreso che in alcune città della provincia, all’interno di alcuni condomini, sono stati affissi degli avvisi recanti l’intestazione “Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza” con cui si preannunciano controlli nelle abitazioni.

È un tentativo di truffa, poiché non è stato predisposto alcun documento di questo tipo dal ministero citato. Ricordiamo a tutta la cittadinanza di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri di emergenza delle Forze dell’Ordine: 113, 112, 117 e quello della Polizia Municipale di San Nicola la Strada 0823/457633”.