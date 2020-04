CORONAVIRUS – L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada a sostegno della “didattica a distanza”

SAN NICOLA LA STRADA – L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta, su input dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Maria Natale, in attesa dell’arrivo dei fondi annunciati dal governo centrale per le scuole per attivare la didattica a distanza, interviene direttamente per sostenere economicamente il potenziamento degli strumenti digitali e di connettività per i giovani studenti, con un occhio rivolto in particolar modo alle famiglie che vivono un contestuale disagio economico.

L’intervento è stato effettuato e quantificato dopo che l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada ha chiesto ed ottenuto dai Dirigenti Scolastici, un preciso screening degli effettivi bisogni dei singoli istituti.

Pertanto la giunta comunale sannicolese, nella seduta dello scorso 31 marzo, ha deliberato in comodato d’uso di fornire la strumentazione alle fasce più deboli, affinché “nessuno resti indietro” mediante un contributo economico, in relazione alle esigenze segnalate.

“Per far sì che tutti i nostri giovani studenti possano seguire le lezioni da casa” – ha spiegato il Sindaco Vito Marotta – “per non lasciare nessuno indietro abbiamo deciso di intervenire per far sì che i Dirigenti Scolastici possano comprare direttamente i supporti tecnologici necessari per consentire agli alunni di seguire le lezioni da casa”.

Tra le esigenze prioritarie rappresentate rientrano: •accessibilità alla connessione; •strumenti adeguati; •memorie insufficienti per raccogliere dati; •tempi di fruizione dei device, per cui l’Amministrazione ha ritenuto necessario ed urgente, accogliere le istanze dei Dirigenti Scolastici, fornendo idonea strumentazione alle fasce più deboli mediante un contributo economico, in relazione alle esigenze segnalate, pari ad euro 6.300,00 così suddiviso: euro 3.000,00 all’Istituto Comprensivo SAN NICOLA LA STRADA – CAPOL-D.D; euro 3.300,00 all’Istituto Comprensivo “DEFILIPPO-DD2”.

A questo contributo economico andranno ad aggiungersi, quando arriveranno, 16.981,50 euro destinati allo stesso scopo da parte del Governo, con la seguente ripartizione: 8.611,90 euro per l’I.C. Capol D.D. e 8.369,60 euro per l’I.C. De Filippo – D.D.2 per un totale complessivo pari a 23.281,50 euro, così che “nessuno resti indietro”.