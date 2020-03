CORONAVIRUS – Lunedì seconda disinfezione della città di San Nicola la Strada e mercoledì lavaggio delle strade

SAN NICOLA LA STRADA – Attraverso un video effettuato pochi minuti fa dalla sede del Nucleo comunale della Protezione Civile in Via Paul Harris allocata presso il Comando della Polizia Municipale, il Sindaco Vito MAROTTA ha annunciato alla cittadinanza che sarà effettuata dalle ore 22:00 di lunedì 16 marzo 2020, una seconda disinfezione per tutta la Città di San Nicola la Strada. Inoltre, ha aggiunto che Mercoledì 18 marzo 2020, dalle ore 04:00 del mattino e fino alle 07:00, sarà effettuato il lavaggio delle strade sannicolesi.

“Sarà pertanto importante tenere nuovamente chiuse porte e finestre dalle ore 22:00 di domani sera per consentire di effettuare la disinfezione” – dichiarano Vito Marotta Sindaco della Città di San Nicola la Strada e Lucio Bernardo Assessore all’Ambiente –“ovviamente questo secondo intervento è un nuovo contributo per l’emergenza che viviamo.

Chiediamo a tutti i cittadini sannicolesi di avvisare amici e parenti del nuovo intervento di disinfezione per le strade e di collaborare, nei limiti delle possibilità a tenerle sgombre nella notte fra martedì e mercoledì, per consentire il lavaggio delle stesse, ovviamente laddove è possibile parcheggiando le auto in garage”.