CORONAVIRUS – Lutto nel mondo culturale sammaritano: è morto il decano degli artisti Luigi Cinone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto nel mondo della cultura del comune di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso della serata di mercoledì, 25 marzo 2020, presso l’Ospedale di Malattie Infettive “Cotugno” di Napoli, dove era stata ricoverato essendo risultato positivo al COVID-19, in condizioni respiratorie critiche, è deceduto Luigi CINONE, decano degli artisti sammaritani.

Laureato in economia e commercio, era stato il direttore del Banco di Napoli ma per passione era attore e regista di teatro. L’ultimo suo spettacolo è stato quello dello scorso 24 febbraio 2020 quando aveva partecipato all’evento che si è tenuto presso il teatro “Garibaldi”. Lascia la moglie, anch’essa ricoverata, e due figli. “Purtroppo ieri la serata si è conclusa con una bruttissima notizia.

È venuto a mancare il mio caro amico e maestro Luigi CINONE” – hanno affermato i M° Angela BOCCIA e e Paolo GENTILE, titolari dell’Associazione culturale pianistica “F. Chopin” che conoscevano da decenni Luigi Cinone – “La sua è stata un’amicizia che durava da anni, da quando ero ragazzina” – ha detto sconvolta dal dolore Angela Boccia – “Ho avuto il piacere di averlo al mio fianco durante tutti gli eventi musicali. È stato maestro di dizione di mio figlio Gianpaolo Gentile. Mio figlio è scioccato, ha perso un grande amico, con cui aveva una sintonia strepitosa.

Con mio marito Paolo Gentile, i miei figli Lele che con la sua ingenuità e diversità lo chiamava (Pippo Baudo) non sapendo dire tante parole e con Gianpaolo, che sei stato il suo primo maestro di recitazione) esprimiamo il nostro più profondo dolore per la tua dipartita. Sarai sempre al nostro fianco e non ti dimenticheremo mai. Alla famiglia tutta va la nostra sentita vicinanza”. Con l’Associazione culturale “F. Chopin” aveva presentato il Concerto di Natale il 23 dicembre 2019, nella Chiesa di San Giuseppe extra moenia di Capua.

Luigi Cinone se n’è andato in punta di piedi, nell’”Ora più buia” che il Paese sta attraversando, con la discrezione di un uomo nobile d’animo. La sua scomparsa lascia nello sgomento la moglie, anch’essa purtroppo ricoverata, i due figli, i familiari tutti, parenti, amici e quanti ebbero l’onore e la fortuna di conoscerlo e l’hanno amato ed apprezzato per le sue grandi doti umane, artistiche di cui ha saputo impregnare tutti i momenti della sua vita. La sua voce artistica e le sue qualità umane di uomo saranno difficili da dimenticare e oggi ci lasciano tutti un pò orfani di un grande esponente della società civile e culturale della Città.

Il quotidiano online: “BELVEDERE NEWS” si unisce con profondo rispetto al dolore della famiglia, della moglie e dei figli, rinnovando loro il saluto e l’affetto della nostra Redazione.