CORONAVIRUS – Noto commerciante cinese ha donato al Comune di Cancello ed Arnone 800 mascherine chirurgiche

CANCELLO ED ARNONE – Da quando è iniziata l’emergenza COVID19 in Italia ed in Campania, la Comunità cinese non si è tirata indietro. Così dopo aver donato mascherine chirurgiche ai napoletani – donazione che continua in queste ore – questa mattina, martedì 24 marzo 2020, “La Dolce Casa”, un esercizio commerciale che opera a Cancello ed Arnone gestito da cittadini di nazionalità cinese, ha donato al Comune di Cancello ed Arnone 800 mascherine chirurgiche.

L’Amministrazione Comunale, guidato dal Sindaco Raffaele Ambrosca, ha ringraziato ed ha espresso apprezzamento nei confronti dei proprietari dell’esercizio commerciale e precisa che, le mascherine saranno consegnate, già da oggi pomeriggio, alle fasce più deboli della popolazione e più esposte al rischio di contagio, con particolare riferimento alle persone anziane, a chi è affetto da patologie particolari e ai nuclei familiari con componenti affetti da disabilità.

“È un momento particolare” – ha affermato il Sindaco Raffaele Ambrosca – “c’è bisogno della collaborazione di tutti. È una battaglia che vinceremo col senso di responsabilità di ciascuno e con comportamenti propri di una vera comunità.