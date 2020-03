Coronavirus nuovo caso a Marcianise, Il SGB denuncia l’ assenza dei dispositivi di protezione per gli addetti alle pulizie

Marcianise. Oggi, venerdi’ 7 Marzo, alle ore 12,00 presso l’ospedale di Marcianise, un paziente ricoverato dal 2 marzo è risultato positivo al corona virus ed è stato a contatto con tanti lavoratori dell’ospedale, ma le uniche a non avere i dispositivi di protezione individuale D. P. I. Sono le signore addette alle pulizie. Sono settimane che il sindacato SGB ha chiesto più volte all’azienda di fornire i dispositivi, sporgendo denuncia agli organi competenti e al direttore Generale dell’ASL di Caserta Ferdinando Russo. Si chiedeva ai responsabili di ogni struttura ASL di vigilare sulle pulizie e sanificazione delle strutture, ma tutto ciò è stato ignorato sia dai dirigenti e sia dalla ditta stessa, sostenendo che non era obbligatoria la mascherina e dando solo in ogni distretto 2 kit d’emergenza.

Inntanto le lavoratrici delle pulizie dell’ospedale di Marcianise oggi sono tutte in quarantena. Come chiesto dal SGB ora si prenderanno la responsabilità di tutto ciò la ditta stessa di pulizie , nonché chi non ha vigilato e fatto applicare le norme.

Insistiamo perché questi spiacevoli episodi non accadano più nelle nostre strutture sanitarie, buttando allo sbaraglio lavoratori e pazienti…

Il Sindacato Generale di Base continua la vigilanza e la lotta.