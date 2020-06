Coronavirus: nuovo caso a Sessa Aurunca

Nuovo caso di covid19 nella provincia di Caserta. Si tratta di un cittadino di Sessa Aurunca, sottoposto a tampone dopo la positività di un collega con il quale lavora a Falciano del Massico.

A renderlo noto è stato il sindaco Silvio Sasso che ha spiegato: “L’Asl ha già provveduto a svolgere la prescritta inchiesta per porre in quarantena i familiari e i contatti degli ultimi giorni. Le forze dell’ordine e la Protezione civile sono già operative sul caso. Non è opportuno o giustificato alcun allarmismo”.