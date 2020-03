CORONAVIRUS – Protezione civile Pietramelara provvede alla consegna gratuita dei medicinali a domicilio

PIETRAMELARA – A partire da martedì, 24 marzo 2020, con la collaborazione della Protezione Civile, coordinata dal Maresciallo dei Carabinieri in pensione Franco FOCHETTI, il Sindaco del Comune di Pietramelara (CE), Pasquale DI FRUSCIO, ha attivato un servizio GRATUITO di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci ad anziani e disabili privi di una rete familiare.

Con questa ulteriore azione, l’Amministrazione comunale, in sinergia con il Nucleo comunale di Protezione Civile, intende rafforzare sempre di più il sistema di protezione dal rischio di diffusione del COVID-19 e, al tempo stesso, provare a venire incontro alle persone più fragili, con atti di concreta solidarietà, a chi è più in difficoltà.

In questa fase così delicata, persone eccezionali e di enorme generosità, come sono i volontari di PC, si fanno carico di supportare le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, che nella Comunità di Pietramelara sono tanti; proprio verso quest’ultimi si vuole garantire una maggiore protezione dal contagio. Richiedere il servizio è molto semplice: basta chiamare il numero dedicato: 334.6918829 ed i farmaci e la spesa, saranno consegnati a domicilio gratuitamente.

I volontari, coordinati dal maresciallo Franco Fochetti, stanno ricevendo il plauso della cittadinanza pietramelarese, per l’iniziativa strutturata in collaborazione con i medici di base di Pietramelara, fra i quali ricordiamo il dr. Francesco BASILE di San Nicola la Strada, che si stanno prodigando ininterrottamente in questa lotta al COVID-19.