L’Asl di Caserta ha reso noto i dati, aggiornati a stamattina, relativi ai casi di contagio in provincia di Caserta. Si registrano 3 nuovi casi, uno a Teano, uno a Teverola (non riconducibile ai tre dello stesso nucleo familiare di pochi giorni fa. Il virus sarebbe stato contratto sul posto di lavoro, attualmente la donna si trova in isolamento con i suoi familiari) e un 18 enne di Caserta tornato dalla Grecia. Stabile a 47 il numero dei decessi.