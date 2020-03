Coronavirus – Quattro consiglieri comunali di Capua chiedono sanificazione del territorio cittadino

CAPUA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la lettera che i Consiglieri comunali di Capua: Angelo DI RIENZO, Rosaria NOCERINO, Melina RAGOZZINO, Anna VEGLIANTE, hanno inviato al Sindaco chiedendo una sanificazione del territorio cittadino ed a regolamentare l’afflusso negli uffici comunali: “Egregio Sig. Sindaco, recependo una serie di sollecitazioni mosse dalla preoccupazione di molti nostri concittadini, senza tuttavia voler generare ingiustificato allarmismo, le sottoponiamo la seguente richiesta:

Premesso che le amministrazioni di molti comuni limitrofi, al fine di tutelare al meglio la cittadinanza, stanno eseguendo opere di sanificazione su strade, parchi e spazi pubblici; Alla luce della circostanza che molti privati stanno eseguendo a proprie spese attività di sanificazione presso i luoghi ove svolgono le loro attività commerciali e imprenditoriali; Al fine di non rendere vana l’attività privata di cui al pregresso capoverso e con l’unico intento di offrire ai cittadini la massima garanzia possibile di igiene degli ambienti pubblici:

Da un canto, rinnoviamo a tutti l’invito a non uscire dalle abitazioni se non in caso di necessità ed urgenza per far in modo che i contatti vengano quanto più possibile limitati; D’altro canto La INVITIAMO A PROCEDERE AD UNA SANIFICAZIONE delle strade, dei luoghi e degli uffici PUBBLICI, al fine di fornire a TUTTI rassicurazione ulteriore.

Invitiamo inoltre a prestare particolare attenzione alla regolamentazione dell’afflusso agli uffici comunali da parte dei cittadini in termini di distanza e numero di presenze. Certi di una risposta ma ancor più di una AZIONE celere, porgiamo i più distinti saluti. F.to Angelo DI RIENZO, Rosaria NOCERINO, Melina RAGOZZINO, Anna VEGLIANTE”.