Coronavirus – Resistenza Democratica: “Le seconde case occupate rappresentano veicolo di diffusione del virus”

MONDRAGONE – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il testo del comunicato stampa a firma del Movimento “Resistenza Democratica” di Mondragone: “È di poche ore fa la notizia della emanazione dell’ordinanza sindacale n. 13 del 20.03.2020 (consultabile al link:

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n200850&IdMePubblica=29342&Archivio=)

emessa dal Sindaco del Comune di Mondragone Virgilio PACIFICO, attraverso la quale sono state adottate ulteriori misure “urgenti” di contenimento alla Covid – 19.

Tale provvedimento, seppur in maniera tardiva, è stato emesso a seguito della presa d’atto di una diffusa (si legge nell’ordinanza) “irresponsabilità ed anche incoscienza nel comportamento di alcuni cittadini…e considerato che nella Città di Mondragone risultano presenti una molteplicità di seconde case che potrebbero essere occupate in questo periodo e rappresentare veicolo di diffusione del virus”.

Ebbene, lungi dal voler continuare ad alimentare polemiche pretestuose, messe in atto a seguito delle denunce che Resistenza Democratica aveva affidato ad una costruttiva nota, da taluni che avevano etichettato come “fake news” ciò che era sotto gli occhi di tutti, registriamo favorevolmente l’adozione di interventi tesi a tutelare il benessere della collettività in un periodo di forte diffusione del contagio. È doveroso specificare che non ci fanno piacere (né mai ce ne faranno) azioni tese a limitare la libertà di circolazione delle persone.

Tuttavia riteniamo di doverci conformare al parere della comunità scientifica che individua nell’evitare spostamenti non giustificati da reali esigenze, l’unica misura allo stato efficace nel contrasto a questo male che sta alterando le abitudini di vita di tutti noi. Nessuna “fake news”, quindi, piuttosto una volontà di cooperare al bene comune, nel rispetto della privacy di chi si sta sottoponendo a tamponi e cure, i cui dati identificativi sono stati, purtroppo, spesso spiattellati in comunicazioni via social, queste, di dubbia utilità.

Non sono comprensibili, quindi, gli attacchi personali, gratuiti, privi di senso e ingiustificati a seguito di una nota che tutto aveva tranne che carattere di polemica. E, alla luce dell’ordinanza emessa oggi, ognuno può facilmente constatare che così è stato. F.to Resistenza Democratica”.