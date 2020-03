CORONAVIRUS – Secondo caso positivo a San Nicola la Strada. L’uomo è grave all’ospedale di Caserta

SAN NICOLA LA STRADA – Secondo caso positivo al test del COVID-19. L’uomo, un 79enne, ricoverato all’Ospedale Civile di Caserta, è in gravi condizioni. A darne notizia è stato il Sindaco Vito MAROTTA in un post sulla propria pagina che, come avvenuto nel caso della prima positività, ha voluto informare la cittadinanza tutta: “Nel corso della notte ho ricevuto una cattiva notizia: la Protezione Civile Regionale e l’Asl mi hanno comunicato di un secondo caso di positività al Covid a San Nicola la Strada.

Un nostro concittadino 79enne, ricoverato qualche giorno fa all’Ospedale S. Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni piuttosto gravi, è risultato positivo al tampone. L’ammalato, che presentava anche altre patologie pregresse e già in precedenza usciva raramente di casa, era in isolamento rigido dal 9 marzo scorso, ovvero da quando ha avvertito i primi sintomi. In ogni caso, le autorità competenti stanno ricostruendo la rete dei rapporti e gli eventuali spostamenti, nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministero della Salute.

Buone notizie invece per la paziente sannicolese ricoverata giorni fa: le sue condizioni sono in netto miglioramento. Ad entrambi i pazienti e ai loro familiari l’augurio, mio e di tutti, di superare felicemente questo momento. A tutti i cittadini rinnovo l’invito a non abbassare la guardia e a seguire sempre rigorosamente le indicazioni per la sicurezza di tutti”.