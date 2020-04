Coronavirus, sosteniamo la ricerca del CNR

CASERTA – Il grande cuore della Serie B: si allarga a sostegno dell’emergenza Covid19 la campagna sanitaria lanciata dalle società calcistiche italiane. Inizialmente indirizzata a sostenere gli ospedali pediatrici, la raccolta fondi si è allargata a supporto della ricerca italiana contro il virus.

Ispra è partner dell’iniziativa. “Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci costringe a riflettere ancor più profondamente sul valore e l’importanza della ricerca scientifica pubblica – ha dichiarato Stefano Laporta presidente dell’Ispra – iniziative come questa della Lega Serie B e del mondo del calcio, che ha grande rilevanza sociale, possono contribuire in maniera sostanziale al suo progresso. La scienza non si ferma e proprio ora ha bisogno del sostegno di tutti noi”.

Giovedì 2 aprile 2020 il profilo Facebook di comunicazione.CNR e il canale scienza e tecnica di Ansa.it hanno ospitato in diretta il lancio della raccolta fondi insieme al presidente del Cnr Massimo Inguscio, della Lega Nazionale Professionisti B di calcio Mauro Balata, al presidente della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze Gianpaolo Donzelli, dell’Ispra Stefano Laporta e dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna.