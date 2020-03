CORONAVIRUS – Terminato l’intervento di disinfezione e sanificazione fuori le farmacie e degli uffici postali

SAN NICOLA LA STRADA – Si è concluso nella giornata di mercoledì, 25 marzo 2020, su richiesta dell’Amministrazione comunale di San Nicola la Strada, l’intervento straordinario di disinfezione e sanificazione delle aree esterne delle farmacie e degli uffici postali di San Nicola la Strada ed effettuato dalla DHI – società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città.

L’intervento ha interessato l’esterno dei due uffici postali siti in via Torino e via Santa Croce e delle cinque farmacie: DE MATTEIS Via Leonardo Da Vinci, TROTTA Via XX Settembre, ANTONONE Via Milano, DE CARLO Piazza Serao e Farmacia COMUNALE Via Le Taglie.